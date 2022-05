1 Der Autofahrer hatte offenbar Drogen konsumiert Foto: picture alliance//Friso Gentsch

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen zwischen Owen und Dettingen (Kreis Esslingen) entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.















Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 07021/5010 nach Verkehrsteilnehmern, die am Samstagvormittag durch den Fahrer einer Mercedes B-Klasse auf der Bundesstraße 465 gefährdet worden sind. Der 37-jährige Mercedesfahrer soll laut Polizeiangaben gegen 9.20 Uhr auf der B 465 von Dettingen in Richtung Owen unterwegs gewesen sein und fiel einem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf.

Fahrt endet in der Kirchheimer Straße

Laut den Zeugenangaben geriet der Mercedes in den Grünstreifen sowie über die Mittellinie in den Gegenverkehr, sodass einige entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Fahrt des 37-Jährigen endete in der Kirchheimer Straße in Owen, als er den Mercedes gegen einen Bordstein lenkte, wobei der Vorderreifen stark beschädigt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum, was ein durchgeführter Urintest auch bestätigte. Im Anschluss an die Kontrolle musste wurde dem Autofahrer Blut abgenommen.