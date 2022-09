1 Die Täter sind in eine Wohnung in der Oberdorfstraße in Köngen eingebrochen (Symbolfoto). Foto: dpa/Horst Ossinger

Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen in eine Wohnung in Köngen (Kreis Esslingen) eingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Unbekannte sind vermutlich am frühen Donnerstagmorgen in eine Wohnung in der Oberdorfstraße in Köngen eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr morgens gewaltsam Zutritt zum Gebäude, das sie anschließend durchsuchten. Die Täter stahlen laut Polizeiangaben Schmuck und Bargeld. Möglicherweise wurden die Täter gestört und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen in der Oberdorfstraße etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.