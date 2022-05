Drei Einbrüche in einer Nacht

Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Unbekannte brachen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in drei Gebäude im Gewerbegebiet Bohnau ein und stahlen unter anderem einen Kastenwagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Bislang Unbekannte sind im Gewerbegebiet Bohnau in Kirchheim unter Teck laut Polizeiangaben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18 Uhr und 7.15 Uhr in drei Firmengebäude eingebrochen.

In der Einsteinstraße wurde das Fenster eines Betriebs mit Gewalt aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Außerdem wurden im Inneren weitere Türen aufgehebelt, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag.

Die Diebe stahlen einen Kastenwagen

In der Einsteinstraße zerstörten die Täter die Schaufensterscheibe eines weiteren Unternehmens und gelangten so in deren Verkaufsraum. Auch hier durchwühlten sie Schränke und Schreibtische und stahlen neben Bargeld ein E-Bike sowie mehrere Werkzeuge. Vom Gelände der Firma wurde zudem ein weißer VW Crafter mit dem Kennzeichen ES-CW 309 mit beidseitig blauer Aufschrift des Firmennamens sowie auffälliger Werbegestaltung gestohlen, den sie vermutlich zum Abtransport ihrer Beute benutzten.

Bei einem dritten Einbruch in der Gaußstraße gingen die Diebe ersten Erkenntnissen nach leer aus. Auch brachen sie im Gebäudeinneren mehrere Türen und Schränke auf, nachdem sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingestiegen waren. Kriminaltechniker suchten an den drei Tatorten nach Spuren.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Wer den gestohlenen VW Crafter gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021 / 50 10 zu melden.