Zeugenaufruf in Wernau

1 Unbekannte Täter sind in mehrere Häuser in Kleingartenanlagen eingebrochen. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

In der Nacht zum Donnerstag sind laut Polizei unbekannte Täter in drei Kleingartenanlagen in Wernau eingebrochen und haben diese verwüstet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wernau - Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, haben laut Polizei unbekannte Täter drei Kleingartenanlagen in den Gewannen Sulzweinberge, Grund und Obere Kehlen in Wernau verwüstet. Die Unbekannten beschädigten zahlreiche Gartentürchen an den Zugängen zu den Gartengrundstücken und brachen Gartenhäuser. Ob etwas gestohlen wurde ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07153/97240 zu melden.