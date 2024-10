Zeugenaufruf in Wernau: 46-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Kreisverkehr verletzt

1 Nach Polizeiaussagen kam es am Mittwochmorgen in Wernau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 46-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen in Wernau (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr auf ein Auto aufgefahren, stürzte daraufhin und verletzte sich.











Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 46 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in einem Kreisverkehr in der Kirchheimer Straße in Wernau (Kreis Esslingen) erlitten.

Der Radler war nach Aussagen der Polizei kurz vor 8.00 Uhr vom Freitagshof herkommend auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als er in einem Kreisverkehr aufgrund eines von der Brühlstraße einfahrenden dunklen Autos stark bremsen musste. Obwohl der 46-jährige Fahrradfahrer noch versuchte auszuweichen, konnte er nicht verhindern, auf das Auto aufzufahren.

Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Daraufhin stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde laut Polizei vom Rettungsdienst versorgt. An seinem Fahrrad entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden.

Inwieweit eine 36-jährige Autofahrerin, die zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle unterwegs war, am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, prüft derzeit das Polizeirevier Kirchheim. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden daher gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden.