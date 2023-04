1 Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gelhot

Am Dienstagabend hat ein Mann in Wendlingen (Kreis Esslingen) eine Mülltonne in Brand gesteckt. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Einsatzkräfte alarmierte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Mülltonne in Wendlingen (Kreis Esslingen) angezündet. Gegen 20.10 Uhr beobachtete laut Polizeiangaben eine Zeugin den Mann in der Schillerstraße dabei, wie er an die Tonne herantrat und sich zunächst eine Zigarette anzündete. Danach steckte er jedoch den Müllbehälter in Brand und floh zu Fuß in Richtung Traubenstraße. Die Frau alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Auch die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen. Der Brandstifter entkam zunächst unerkannt. Er soll kurze, blonde Haare gehabt haben und war mit einer schwarzen Jacke oder Pullover, einer braunen Camouflage-Hose und schwarzen Sneakers bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 070 24 / 92 09 90. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro.