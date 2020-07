1 Die drei Unbekannten hatten Jogginghosen und einen Mundschutz an. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Am Dienstagabend haben drei Unbekannte Europaletten auf die Bissinger Straße gelegt. Ein Autofahrer konnte noch rechtzeitig bremsen.

Weilheim - Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach drei Unbekannten. Diese sollen am späten Dienstagabend in der Bissinger Straße in Weilheim im Kreis Esslingen mehrere Europaletten auf die Fahrbahn geschafft haben und so zu einer erheblichen Gefahr für Auto- und Motorradfahrer gesorgt haben, berichtete die Polizei.

Gegen 22.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er drei vermutlich Jugendliche dabei beobachtet hatte, wie sie die Paletten auf der Fahrbahn ablegten und anschließend in Richtung Peterskirche flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, die mit Jogginghosen und Mundschutz bekleidet gewesen sein sollen, verlief laut Polizei erfolglos.

Durch die Paletten war ein Autofahrer zum Anhalten gezwungen worden. Dieser hatte das Hindernis auf der Fahrbahn rechtzeitig erkannt und anhalten können. Die Feuerwehr beseitigte die Paletten. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise.