Zeugenaufruf in Waldenbuch: 7000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein teurer Fall von Fahrerflucht ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Waldenbuch (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug wohl im Vorbeifahren einen lilafarbenen Audi A1, der am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei wurde die Fahrerseite des Audi zerkratzt und der linke Außenspiegel teilweise abgerissen. Die unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug nach dem Unfall weiter, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 57 / 5 26 99-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.