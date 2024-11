Zeugenaufruf in Plochingen: Verdacht der Nötigung bei Überholmanöver auf der B10

Zeugenaufruf in Plochingen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fahr- und Überholmanöver auf der B10. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Mittwochvormittag ist es auf der B10 an der Anschlussstelle Plochingen zu einem gefährlichen Fahr- und Überholmanöver zwischen einem Mercedes GLS und einem VW T-Roc gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Zeugen zu einem Fahr- und Überholmanöver, das sich am Mittwochvormittag auf der zweispurig ausgebauten B10 in Fahrtrichtung Göppingen ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Weilheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war ein VW T-Roc gegen 11.45 Uhr auf der linken Spur der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen unterwegs, als sich kurz nach der Anschlussstelle Plochingen ein grauer Mercedes GLS 450 mit Stuttgarter Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit näherte. Dieser soll sehr dicht auf den VW aufgeschlossen und mit äußerst geringem Abstand hinter ihm hergefahren sein.

Als der VW seinen Überholvorgang beendet hatte und wieder auf die rechte Spur wechselte, soll ihn der Mercedes überholt und durch starkes Bremsen ebenfalls zu einer Bremsung gezwungen haben, berichtet die Polizei.

Manöver wiederholt sich in Richtung Göppingen

Dieses Fahrmanöver soll sich dann in Richtung Göppingen wiederholt haben. Als der VW in der Folge den Mercedes überholen wollte, soll dieser, als beide Fahrzeuge beinahe auf gleicher Höhe waren, unmittelbar vor dem VW auch auf die linke Spur gewechselt und wieder so stark abgebremst haben, dass der VW-Fahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde.

An der Anschlussstelle Ebersbach/West fuhren beide Fahrzeuge von der Bundesstraße ab, woraufhin es laut Polizei im nachfolgenden Kreisverkehr noch zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Fahrern gekommen sein soll.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Mercedes wird von der Polizei als etwa 50 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit schulterlangen, lockigen, dunklen und schon ins grau gehenden Haaren, beschrieben.

Zeugen, die diese Fahrmanöver zwischen dem grauen Mercedes und dem VW T-Roc beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weilheim, Telefon 07023/90052-0 zu melden.