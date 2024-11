Zeugenaufruf in Plochingen: Mann belästigt junge Frau sexuell

1 Die Polizei sucht einen Mann, der eine junge Frau sexuell belästigt und angegangen hat. Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 6.30 Uhr in Plochingen eine Frau umklammert und sexuell belästigt. Dann flüchtete er unerkannt. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Dienstag in Plochingen in der Wilhelmstraße eine 18-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, ging die junge Frau gegen 6.30 Uhr vom Bahnhof zur Innenstadt. Bei der Wilhelmstraße drückte sie ein schwarz gekleideter Mann an sich und berührte dabei ihre Brust. Als die Frau um Hilfe rief und versuchte, sich aus der Umklammerung zu lösen, stürzten beide. Der Täter flüchtete zur Hermannstraße. Die 18-Jährige betätigte den Polizeinotruf. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird als 17 bis 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit dunkelblonden Haaren und schwarz bekleidet beschrieben. Er soll einen Rucksack getragen haben. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Esslingen, 07 11 / 39 90-0.