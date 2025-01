Zeugenaufruf in Plochingen: Elfjähriger von Auto erfasst – Autofahrer fährt ohne Kenntnis davon

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und den Autofahrer. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bereits am Donnerstag ist es an der Kreuzung Brühlstraße/Burgstraße in Plochingen (Kreis ESslingen) zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Elfjährigen gekommen. Gegen 18.30 Uhr überquerte der Junge nach Angaben der Polizei die Brühlstraße in Richtung Burgschule. Kurz bevor er auf der anderen Straßenseite ankam, ging er hinter einem dort parkenden Auto vorbei.

Im gleichen Moment fuhr der Autofahrer rückwärts und erfasste den Elfjährigen mit dem Fahrzeugheck. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Junge den Autofahrer noch durch Klopfen auf die Heckscheibe auf sich aufmerksam zu machen, was jedoch misslang. Der Autofahrer fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der Autofahrer wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 Meter

circa 40 Jahre alt

circa 5 fünf Zentimeter langer Vollbart

dunkle, kurze Haare

bekleidet mit einer schwarz/grauen Handwerkerhose und einer dunklen Jacke

Kurz vor der Kollision soll der Mann in Begleitung einer anderen männlichen Person aus einem sich dort befindlichen Lebensmittelmarkt gekommen sein. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 in Verbindung zu setzen.