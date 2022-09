Zeugenaufruf in Ostfildern

Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde in eine Krankenhaus gebracht.















Leichte Verletzungen hat ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagabend in der Kirchheimer Straße in Ostfildern-Ruit bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Abbiegen zusammengestoßen

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 39-Jährige gegen 18.40 Uhr auf dem Radschutzstreifen in Richtung Parksiedlung unterwegs und wollte zwischen der Otto-Vatter-Straße und der Forststraße nach links in eine Einfahrt abbiegen. Weil ihm Autos entgegen kamen, musste der Biker zunächst anhalten. Als er dann abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 71-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Parksiedlung unterwegs war. Der Autofahrer hatte laut Polizei noch versucht, auszuweichen.

Biker leicht verletzt

Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich nach den Angaben leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.