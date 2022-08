Zeugenaufruf in Nürtingen

1 Einbrecher sind in Nürtingen auf das Gelände einer Firma eingedrungen und haben dort Garagentore erbeutet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

Unbekannte haben in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen von einem Firmengelände in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrere Garagentore gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Bei einem Diebstahl in Nürtingen (Kreis Esslingen) haben unbekannte Täter mehrere Garagentore von einem Firmengelände gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag um 16 Uhr und Freitagmorgen um 6 Uhr über ein Rolltor auf das Gelände einer Firma in der Max-Eyth-Straße eingedrungen.

Von dort stahlen die Täter insgesamt drei Garagentore, jedes einzelne davon ist den Angaben zufolge mehrere hundert Euro wert. Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder auch ein größeres Fahrzeug gesehen haben, das mutmaßlich genutzt wurde, um die gestohlenen Tore zu transportieren, sich unter Telefon 07022/92240 an die Behörden zu wenden.