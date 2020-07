Exhibitionist am Beutwangsee in Neckarhausen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in Neckarhausen ereignet hat. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Franziska Kraufmann

Am Beutwangsee hat am Dienstagnachmittag ein Exhibitionist in der Öffentlichkeit nackt onaniert. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Nürtingen - Laut Angaben der Polizei hat sich am späten Dienstagnachmittag am Beutwangsee in Neckarhausen (Kreis Esslingen) ein bislang unbekannter Mann nackt ausgezogen und in der Öffentlichkeit onaniert.

Einer Zeugin fiel der Mann gegen 17.25 Uhr auf, woraufhin sie die Polizei verständigte. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Exhibitionist nicht mehr angetroffen werden.

Der Gesuchte hat einen braun gebrannten Teint, auffallend wenig Haare und einen dicken Bauch. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen, schwarzen Hose und führte ein rotes Fahrrad mit sich.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.