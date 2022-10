25-Jähriger in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt

Zeugenaufruf in Nürtingen

1 Die Polizei sucht in Nürtingen zwei Männer sowie eine Frau, die einen 25-Jährigen angegriffen und ausgeraubt haben sollen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein 25-jähriger Mann trifft sich in der Nacht auf Sonntag mit einer Frau in Nürtingen (Kreis Esslingen) und wird dabei von zwei Männern attackiert und bestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Am Bahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 25 Jahre alter Mann angegriffen und ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige aus Esslingen gegen 23.10 Uhr mit einer ihm flüchtig bekannten Frau in Nürtingen verabredet und begab sich auf einen Parkplatz neben dem Bahnhofsgebäude.

Geldbeutel und Smartphone gestohlen

Als er sich der Frau näherte, traten plötzlich mindestens zwei männliche Personen in Erscheinung und schlugen aus dem Hinterhalt auf ihn ein. Anschließend entwendeten sie seine Jacke, in der sich sein Geldbeutel und sein Smartphone befanden. Daraufhin entfernten sich die zwei Männer und die Frau zu Fuß in Richtung Zizishausen. Der 25-Jährige klagte über leichte Verletzungen im Gesicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeirevier Nürtingen bitter daher Zeugen unter der Telefonnummer 07022 9224-0 um Hinweise. Laut dem 25-Jährigen war die weibliche Person circa 20 Jahre alt, trug eine rote Hose und ein rotes Oberteil, hatte schwarze lange Haare und war rund 170 cm groß. Der erste Täter sei circa 30 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und einem dunklem Teint. Der zweite Mann sei circa 19 Jahre alt und etwa 170 cm groß.