1 Der Täter entzündete unter anderem kleinere Mengen Müll auf der Motorhaube. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein noch unbekannter Täter hat zwischen Montag und Dienstag bei einem geparkten Fahrzeug in Echterdingen (Kreis Esslingen) die Windschutzscheibe und die Motorhaube beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.















Leinfelden-Echterdingen - Ein Unbekannter hat sich in der Rotbrunnenstraße in Echterdingen an einem geparkten Pkw zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, wurde an einem weißen Mercedes Vito die Windschutzscheibe beschädigt. Außerdem entzündeten der Täter eine kleinere Menge Müll auf der Motorhaube. Dadurch wurde auch diese in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich Rotbrunnenstraße / Gartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.