Unbekannte brechen in Golfanlage ein

Zeugenaufruf in Kirchheim/Teck

1 Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Norbert Försterling

In der Nacht zum Mittwoch ist in einer Golfanlage in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim/Teck - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in zwei Gebäude auf der Golfanlage im Kirchheimer Ortsteil Ötlingen gelangt. Die Polizei berichtet, dass die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Innere des Clubhauses gelangten. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen ein Büro, zerstörten eine Glastür und verwüsteten den Innenbereich des Erdgeschosses. Außerdem verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einem weiteren Gebäude. Laut Polizei dürfte der entstandene Schaden an den Gebäuden die Höhe des Diebesguts, einem kleineren Bargeldbetrag, um ein Vielfaches übersteigen.

Die großangelegte Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Zusammen mit Kriminaltechnikern zur Spurensicherung hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021/ 501-0.