1 Foto: picture alliance/dpa/Philipp Schulze

Bei einem Unfall mit einem Traktor hat sich laut Polizei ein 83-jähriger Motorradfahrer in Kirchheim schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim - Am Freitagvormittag hat es laut Polizei einen Verkehrsunfall in Kirchheim gegeben, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 52-jähriger Traktorfahrer ist um 10.10 Uhr mit Anhänger die Notzinger Steige vom Wangerhaldenweg kommend in Richtung Notzingen gefahren und wollte nach Links in den Hugo-Wolf-Weg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 83-jährigen Motorradfahrer, der den Traktor überholen wollte. Beim Aufprall mit dem Traktor erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07021/501-0.