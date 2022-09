1 Die Polizei sucht in Kirchheim einen Mann, der eine junge Frau angegriffen und belästigt haben soll. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Unbekannter belästigt in der Nacht auf Sonntag eine junge Frau in Kirchheim (Kreis Esslingen). Nun sucht ihn die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.















In der Annabergstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 18-Jährige angegriffen und belästigt. Die Polizei bittet auf der Suche nach dem Täter um Hinweise.

Die junge Frau war gegen 5.45 Uhr aus der S-Bahn der Linie S1 von Wernau kommend am Bahnhof in Kirchheim ausgestiegen und hatte sich auf den Weg in Richtung Annabergstraße gemacht. Bereits in der Bahn war ihr ein Mann aufgefallen, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll und etwa 1.70 Meter groß war. Er soll an der Haltestelle Wendlingen oder Ötlingen eingestiegen sein und setzte sich der jungen Frau gegenüber, obwohl der Zug beinahe leer war. In Kirchheim habe der Mann sie verfolgt, gab die 18-Jährige gegenüber der Polizei an. Er folgte ihr im Abstand von mehreren Metern über die Schöllkopfstraße in Richtung der Annabergstraße. Dort rannte der unbekannte Mann plötzlich auf sie zu und griff die Frau an. Dabei berührte er sie unsittlich. Die junge Frau wehrte sich und flüchtete in ein Gebäude. Daraufhin flüchtete auch der Angreifer in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet daher Zeugen unter der Telefonnummer 07021 50 10 um Hinweise. Der Täter war mit einer blauen Jacke mit weißen und schwarzen Farbelementen und einer dunklen, weiten Hose, möglicherweise einer Jogginghose bekleidet. Zudem trug er Sportschuhe. Eventuell könnte der Unbekannte Kratzer auf der linken Wange bis hin zum Kiefer haben, die ihm die junge Frau bei seinem Angriff beigebracht hatte. Insbesondere sucht die Polizei eine Frau, die zur genannten Zeit von der Zeppelinstraße kommend zu Fuß in die Schöllkopfstraße in Richtung Bahnhof eingebogen war und an der 18-Jährigen und ihrem Verfolger vorbeilief.