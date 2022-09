1 Eine Personenbeschreibung des Täters liegt bislang nicht vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein noch unbekannter Mann soll einem 67-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) die Tasche entrissen haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.















Einem 67-Jährigen ist in der Nacht zum Donnerstag in der Schöllkopfstraße in Kirchheim offenbar eine Handtasche entrissen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der Mann kurz nach 2 Uhr unmittelbar unter der Brücke Hahnweidstraße in Richtung Dettinger Straße unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten annäherte, ihm die Tasche von der Schulter riss und davonrannte.

Persönliche Gegenstände und Bargeld gestohlen

In der Tasche befand sich nach den Angaben neben persönlichen Gegenständen eine geringe Menge Bargeld. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/ 3990-0 zu melden.