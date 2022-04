1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer auf der B 27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) eine 29-Jährige von der Fahrbahn abgedrängt und ist anschließend geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.















Nach einem dunklen Fahrzeug, das ähnlich einem VW Golf oder Opel Astra beschrieben wird, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Dessen Fahrer soll am Sonntagnachmittag auf der B 27 einen Unfall verursacht haben und danach geflüchtet sein. Eine 29-Jährige war mit ihrem roten Opel Astra gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Tübingen auf der linken der beiden Spuren unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Filderstadt-Bonlanden überholte sie den gesuchten Wagen, als dieser der Polizei zufolge plötzlich und unvermittelt nach links auf ihre Spur zog und sie nach links abdrängte. Beim Versuch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, krachte die 29-Jährige in die Leitplanken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Tübingen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings dürfte laut Polizeiangaben an dem Fahrzeug der 29-Jährigen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro entstanden sein. Zur Schadenshöhe an den beschädigten Leitplanken liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können.