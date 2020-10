Zeugenaufruf in Filderstadt

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer stieß beim Wechseln der Spur mit einem Wagen zusammen.

Filderstadt - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 27 im Bereich der Abfahrt zur B 312 ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem blauen Mercedes C-Klasse Kombi auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs und wollte an der Abfahrt zur B 312 von der B 27 abfahren. Dabei soll er plötzlich von der rechten der beiden Abbiegespuren auf die linke Spur gewechselt sein, wobei er mit dem silbernen VW-Touran einer 55-Jährigen zusammenstieß.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Da beide Fahrer jeweils unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Filderstadt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.