1 Von einem Feld in Filderstadt haben Unbekannte 300 Kilogramm Auberginen und zahlreiche Gemüsekisten gestohlen. (Symbolfoto) Foto: /Pixabay

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben vermutlich mehrere Unbekannte etwa 1000 Auberginen und hunderte Gemüsekisten von einem Feld in Filderstadt gestohlen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.















Von einem Acker in Filderstadt (Kreis Esslingen) haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag 300 Kilogramm Auberginen und hunderte Gemüsekisten gestohlen. Die Kisten waren laut Angaben der Polizei auf Anhängern in der Nähe eines Hofes für die Ernte am Donnerstag bereitgestellt gewesen.

Der Diebstahl muss in der Zeit zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag passiert sein. Zeugen beobachteten gegen 1 Uhr einen weißen Transporter im Bereich Bühlerfeld zwischen den Ortsteilen Bonlanden und Bernhausen, der im Zusammenhang mit den Taten stehen könnte. Von den Feldern dort ernteten die Diebe unberechtigter Weise zwei oder drei Früchte von hunderten Pflanzen. Die Polizei geht von insgesamt 1000 Auberginen aus, das entspricht 300 Kilogramm und einem Schaden von 3000 Euro.

Außerdem stahlen die Kriminellen, die mutmaßlich auch mindesten sein größeres Fahrzeug nutzten, 800 zusammengeklappte Gemüsekisten. Diese waren im Bereich des Feldwegs Bruckenackerhof auf Landwirtschaftlichen Anhängern für die Ernte am Folgetag bereitgestellt gewesen. Die Polizei bittet zu den Tätern, bei denen es sich um mehrere Personen handeln muss, um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 709 13.