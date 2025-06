Zeugenaufruf in Filderstadt: Raubüberfall in Sonnenstudio – Täter flüchtet

1 Der Täter flüchtete laut Polizei. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Filderstadt hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen unter vorgehaltenem Messer einen Raubüberfall in einem Sonnenstudio begangen.











Bei einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in Filderstadt (Kreis Esslingen) hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen Bargeld erbeutet. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen betrat der Täter gegen 9.10 Uhr das Sonnenstudio in der Aicher Straße , in welchem auch Gold angekauft wird.

Mit einem vorgehaltenen Messer forderte der Unbekannte vom 75-jährigen Geschäftsinhaber Geld und raubte schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Mit diesem flüchtete der Unbekannte laut Polizei auf einem Herrenrad über die Eisenbahnstraße in Richtung Echterdingen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und eines Polizeihubschraubers lief erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1.85 bis 1.90 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben, der mit einem weiß-grauen Pullover mit Kapuze und einer grauen Jogginghose bekleidet war. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden.