In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmittag an einer Bushaltestelle ein Exhibitionist aufgetreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - In Bernhausen ist am Dienstagmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Polizeiangaben zufolge hielt sich der unbekannte Mann gegen 13.30 Uhr an der Omnibushaltestelle am Dr.-Peter-Bümlein-Platz auf und befriedigte sich in seiner Hose in aller Öffentlichkeit selbst. Der Gesuchte ist circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er war mit einem dunkelgrauen T-Shirt und einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet. Zeugenhinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 entgegen.