1 Beide Polizisten wurden leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem sich im Einsatz befindlichen Streifenwagen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - Am Mittwochabend hat sich in Bernhausen ein Unfall, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden, ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto gegen 19.50 Uhr auf der Echterdinger Straße beziehungsweise L 1208A aus Richtung der Ortsmitte Bernhausens kommend in Fahrtrichtung Echterdingen. Er wollte eine grüne Ampel an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße überqueren, als zur gleichen Zeit eine Polizeistreife mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn aus der Gottlieb-Daimler-Straße die Kreuzung überquerend in die Nordwestumfahrung fuhr. In der Mitte der Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge.

Der 51-Jährige und seine beiden 15 und 18 Jahre alten Beifahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, auch die beiden Polizisten verletzten sich leicht. Einer der Beamten begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. Das Auto des 51-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro. Zudem bittet die Verkehrspolizei Esslingen um Zeugenberichte über den Unfall unter Telefon 0711/3990-0.