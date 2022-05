Sexualverbrechen in Reichenbach 36-Jähriger wegen Entführung und Vergewaltigung angeklagt

Nachdem eine Frau am 8. April in Reichenbach (Kreis Esslingen) entführt und in einer Waldhütte vergewaltigt wurde, erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun Anklage gegen einen 36-Jährigen.