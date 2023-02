1 Die Polizei musste die Streitenden trennen und teilweise fesseln. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Bei einem Streit in einem Bus in Esslingen muss die Polizei zwei Männer trennen, die sich körperlich angingen. Zuvor soll ein Messer gezückt worden sein. Die Polizei sucht Hinweise.















Am Freitagmorgen entbrannte in einem Bus am Bahnhof Esslingen ein Streit, bei dem einer der Kontrahenten ein Messer gezückt haben soll. Gegen 7.30 Uhr waren mehrere Personen aus noch unbekanntem Grund aneinander geraten. Während der Auseinandersetzung habe einer von zwei Verdächtigen offenbar ein Messer in der Hand gehalten, sagte eine Polizeisprecherin unserer Zeitung auf Nachfrage.

Als die alarmierten Beamten am Bahnhof eintrafen, hatte sich der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 31-Jährigen entwickelt. Die beiden mussten von den Polizisten getrennt werden. Verletzt wurde den Angaben der Polizei zufolge niemand. Der 16-Jährige mutmaßliche Besitzer des im Streit gezückten Messers, versuchte daraufhin mit einem 17-jährigen Begleiter zu fliehen.

Fluchtversuch und Angriff auf Passanten

Die Beamten unterbanden den Versuch und brachten den 16-Jährigen zu Boden. Ihm wurden Handschellen angelegt. Auch der 31-Jährige wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, einen Passanten anzugreifen. Er wurde in der Folge ebenso wie die Jugendlichen aufs Polizeirevier gebracht. Dort wurden die drei durchsucht, dabei kamen zwei Taschenmesser zutage: Der 17-Jährige trug eines bei sich, der 31-Jährige hatte eines im Rucksack.

Alle drei konnten nach der Untersuchung wieder gehen. Die Polizei bittet unter Telefon 07 11 / 399 03 30 um Hinweise von Zeugen, um den Hergang der Tat weiter klären zu können.