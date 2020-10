Zeugenaufruf in Esslingen

1 Die Polizei sucht ein gestohlenes Auto (Symbolbild). Foto: dpa//Jens Schierenbeck

Ein Citroen C 3 ist der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Sie sucht Zeugen.

Esslingen - Die Polizei Esslingen sucht einen gestohlen Pkw. Das Auto, ein Citroen C 3, silberfarben, mit dem amtlichen Kennzeichen ES-XG 6374 wurde laut Polizeiangaben am Samstag als gestohlen gemeldet. Das Auto ist siebzehn Jahre alt und wurde am Freitag gegen 16.30 Uhr wegen eines technischen Defektes auf einem Parkplatz beim Pfostenackerweg abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 0711/3990-330 zu melden.