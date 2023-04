1 Der 45-Jährige muss nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: imago/photothek/Liesa Johannssen

Ein 45-Jähriger wird am Mittwochabend in Esslingen von etwa zehn Personen geschlagen. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um Jugendliche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in Esslingen ereignet hat, sind noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 19.20 Uhr in die Schelztorstraße gerufen. Ein 45-Jähriger soll dort von etwa zehn Jugendlichen geschlagen worden sein. Der Mann erlitt dabei blutende Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter waren zwischenzeitlich geflüchtet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07 11/ 39 90-33 0 zu melden.