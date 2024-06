Zeugenaufruf in Esslingen: 20-Jährige von unbekanntem Jogger belästigt

Zeugenaufruf in Esslingen

Am Donnerstagnachmittag hat ein noch unbekannter Mann in Esslingen eine 20-Jährige angegriffen, indem er sie anfasste und belästigte. Als die Frau um Hilfe rief, lief der MAnn davon, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Esslingen eine 20-jährige Frau angegriffen und sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, soll der unbekannte Jogger die Frau mehrmals unsittlich berührt haben, als die Frau um Hilfe rief, flüchtete er in Richtung St. Bernhardt.

Die Frau war gegen 17 Uhr zu Fuß in der Talstraße in Wäldenbronn unterwegs. Bei der Wiflingshauser Straße kam ihr der unbekannte Jogger entgegen und lief direkt auf sie zu. Dann kam es zu dem Übergriff, woraufhin die Frau um Hilfe rief und sich wehrte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten. Er wird als etwa 25 Jahre alt und sportlich beschrieben. Er ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und hatte ungepflegte, krause, dunkelbraune Haare und braune Augen. Er trug einen Dreitagebart und ein dunkelblaues T-Shirt, zudem , eine dunkle, lockere Radlerhose sowie neongelben Nike Turnschuhe. An seinem Oberarm hatte er eine Halterung für sein Handy. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 um sachdienliche Hinweise.