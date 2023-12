Zeugenaufruf in Denkendorf: Polizei sucht einen Exhibitionisten

Zeugenaufruf in Denkendorf

1 Einen unbekannten Exhibitionisten sucht die Polizei. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Ein unbekannter Mann hat in Denkendorf eine Mutter und ihr zweijähriges Kind belästigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.











Link kopiert

Nach einem bislang unbekannten Exhibitionisten sucht das Polizeirevier Filderstadt. Der Unbekannte hat am Freitagabend in der Boßlerstraße in Denkendorf eine 38 Jahre alte Frau und ihre zweijährige Tochter belästigt.

Gegen 21.30 Uhr hantierte der Mann vor den beiden an seinem entblößten Geschlechtsteil. Nachdem sich die Frau und ihre Tochter mit ihrem Fahrzeug entfernt hatten, verständigten sie den Notruf. Eine Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Dem Polizeipräsidium Reutlingen liegt folgende Beschreibung von dem Mann vor. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß , mit schlanker Statur und Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze über dem Kopf sowie eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 07 11/7 09 13.