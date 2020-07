Zeugenaufruf in Altbach

1 Die Betrüger hatten die Frau im Voraus einige Male angerufen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Telefonbetrüger haben einer Frau aus Altbach eine fünfstellige Bargeldsumme gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Altbach - Kriminelle haben laut Polizei im Laufe des Mittwochs eine 69-Jährige aus Altbach (Kreis Esslingen) um einen hohen Geldbetrag betrogen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch riefen die Betrüger mehrfach bei der Frau an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie gaukelten ihr vor, dass ihr Haus ins Visier von Einbrechern geraten sei und sogar Bankmitarbeiter mit diesen unter einer Decke stecken würden. Die so unter Druck gesetzte Frau hob im Laufe des Mittwochs eine fünfstellige Bargeldsumme bei ihrer Bank ab und deponierte es, wie gefordert, vor ihrer Haustür. Dort wurde es gegen Mittag von einem der Täter abgeholt. Anschließend brachen die Betrüger den Kontakt zu ihrem Opfer ab.

Beschreibung des Kriminellen

Der Abholer des Geldes war nach Polizeiangaben etwa 30 Jahre alt, schlank und trug einen Stoppelbart. Er war zur Tatzeit mit einem blauen T-Shirt, einer hellen kurzen Hose und einer Schirmmütze bekleidet. Zeugen, die am Mittwochmittag in Altbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder den Täter möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 3990-0 zu melden.

Das Polizeipräsidiums Reutlingen warnt immer wieder vor dieser Masche, hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren.

Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei twitter.com/PolizeiRT zu finden.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de