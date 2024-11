Zeugenaufruf der Polizei: Trio soll 20-Jährigen in Reichenbach ausgeraubt haben

1 Die Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Raub in Reichenbach (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Kriminalpolizei sucht drei unbekannte Männer, die in der Nacht auf Freitag einen 20-Jährigen in Reichenbach (Kreis Esslingen) niedergeschlagen und ausgeraubt haben sollen. Sie bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall in der Neuwiesenstraße.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Freitag in Reichenbach am Parkplatz des Turnvereins in der Neuwiesenstraße ereignet haben soll. Ein 20-Jähriger sei dort kurz nach Mitternacht zu Fuß unterwegs gewesen und von drei Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden. Das Trio soll einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld mitgenommen haben, als es zu Fuß Richtung Schule flüchtete. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 20-Jährige leicht verletzt.

Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein

Die Angreifer werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Einer soll mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein, ein weiterer mit einer roten Jacke und schwarzer Hose, während der dritte Täter eine schwarze Mütze und Jacke sowie eine graue Jogginghose getragen haben soll.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter Telefon 07 11/39 90-0 oder der Polizeiposten Reichenbach, Telefon 071 53/955-10 entgegen.