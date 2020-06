1 Der Einbrecher schlug bei seiner Tat eine Scheibe ein. Dabei verletzte er sich offenbar an der Hand (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen in das Schützenhaus in Großbettlingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Großbettlingen - Wegen eines Einbruchs in das Schützenhaus in Großbettlingen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem größeren Fahndungseinsatz der Polizei gekommen. Dabei wurden die Beamten aus der Luft von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlug ein bislang Unbekannter nach Polizeiangaben um kurz vor 6 Uhr eine Scheibe an der Gebäuderückseite ein und gelangte so in den Gaststättenbereich des Schützenhauses. Neben Münzgeld entwendete er einen Kraftstoffkanister, den er in Tatortnähe zurückließ. Wegen am Tatort aufgefundener Blutspuren ist davon auszugehen, dass sich der Täter beim Einschlagen der Scheibe Schnittverletzungen zugezogen hat. In diesem Zusammenhang wurde von einem Zeugen kurz nach der Tat beobachtet, wie sich eine tatverdächtige Person vom Schützenhaus in Richtung der Ortsmitte von Großbettlingen entfernte. Die Person wird wie folgt beschrieben:

Der mutmaßliche Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und blonde kurze Haare. Der Mann trug einen dunkelblauen Jogginganzug und war blutverschmiert. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Polizeirevier bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.