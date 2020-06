1 In Kirchheim wurde es geparktes Auto geklaut. Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Kirchheim - Am Freitag hat ein Unbekannter laut Polizei zwischen Mitternacht und fünf Uhr einen weißen VW Golf in Kirchheim gestohlen. Das Auto stand in der Kanalstraße in Kirchheim. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.