Zeugen zu Vorfall in Backnang gesucht: Mädchen verletzen Seniorin schwer

Zeugen zu Vorfall in Backnang gesucht

1 Wer hat die 80-jährige Frau in Backnang zu Fall gebracht? Die Polizei sucht nach zwei oder drei Mädchen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 80-jährige Frau wird in Backnang von bisher unbekannten Mädchen von hinten gestoßen. Die Frau stürzt und verletzt sich schwer. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalls.











Eine 80-jährige Frau ist am Freitagmorgen in Backnang gegen 9.30 Uhr von zwei oder drei Mädchen zu Fall gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau mit ihrem Hund vor der Ladentüre des Edeka-Marktes in der Gartenstraße auf ihren Begleiter gewartet, als sie plötzlich und völlig unerwartet von hinten von den ihr unbekannten Mädchen gestoßen wurde. Die Seniorin stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Mädchen hingegen lachten und machten sich davon.

Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar. Das Polizeirevier Backnang, Telefonnummer 0 71 91/90 90, sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Mädchen geben können.