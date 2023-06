Hubschrauber über Wendlingen Vermummter Mann überfällt Discounter mit Pistole

Mit vorgehaltener Waffe hat am Montagabend ein Mann in Wendlingen (Kreis Esslingen) die Kassiererin in einem Discounter bedroht und Bargeld gefordert. Er flüchtete anschließend unerkannt. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Helikopter ein.