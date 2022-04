Autofahrer fährt Radlerin in Esslingen an

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto eine Radlerin in Esslingen angefahren und ist kurz darauf davongefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.















Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radlerin am Donnerstagnachmittag von einem Pkw angefahren wurde. Wie die Polizei mitteilte, war eine 33-jährige gegen 14.20 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Fahrradweg neben der Neckarstraße vom Bahnhof herkommend in Richtung Oberesslingen unterwegs. An der Einmündung der Plienaustraße stieß sie mit dem Mercedes-Benz eines 24-Jährigen zusammen, kam ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn.

Autofahrer fährt nach kurzem Wortwechsel davon

Der junge Mann war mit seiner C-Klasse von der Pliensaustraße aus nach rechts in die bevorrechtigte Neckarstraße abgebogen. Nach dem Zusammenstoß stieg der Autofahrer zunächst aus, verließ jedoch nach einem kurzen Wortwechsel die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei fand den 25-Jährigen wenig später in der Nähe der Unfallstelle. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte zunächst aber laut der Polizei keinen Rettungsdienst. Den entstanden Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.