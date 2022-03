Zeugen zu Autounfall in Heilbronn gesucht

1 Die 24-Jährige war nicht angeschnallt und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Foto: dpa/Julian Buchner

Ein 21-Jähriger ist mit seiner 24 Jahre alten Beifahrerin in Heilbronn unterwegs, als das Auto von der Straße abkommt und gegen einen Baum kracht. Bei der Rekonstruktion des Unfall kommt der Polizei ein schrecklicher Verdacht.















Nachdem eine 24 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 26. März, in Heilbronn schwer verletzt worden war, wurde mittlerweile der – ebenfalls schwer verletzte – 21-jährige Unfallfahrer festgenommen. Er steht im Verdacht, den Autounfall inszeniert zu haben, um seine Beifahrerin zu töten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Unfall.

Wie die Beamten melden, war der 21-jährige Fahrer eines Audi Q5 gegen 23.45 Uhr samt seiner 24 Jahre alten Mitfahrerin in der die Neckartalstraße in Richtung Neckargartach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Georg-Vogel-Straße zum Waschpark Kärcher kam das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und prallte gegen einen Laternenmast, mehrere Verkehrszeichen und einen Baum. Dabei wurde die 24-Jährige aus dem Auto auf den Grünstreifen geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch der 21-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

21-Jähriger wurde am Mittwoch festgenommen

Die Polizei beauftragte einen Sachverständigen, der den Unfall rekonstruierte. Die weiteren Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 21-Jährige den Unfall absichtlich herbeigeführt haben soll, um seine Beifahrerin zu töten. Daher wurde er am Mittwoch im Krankenhaus vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einem Gefängnis.

Ob es sich bei dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt um eine Beziehungstat handelt, konnte uns die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können oder den weißen Audi Q5 am Samstag vor dem Unfall auf der Strecke zwischen Lauffen und Heilbronn beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.