Zeugen werden gesucht: Beinahe-Frontalcrash bei Sindelfingen

1 Beinahe-Crash auf der Landesstraße. Foto: Eibner-Pressefoto/Archiv

Am Sonntagnachmittag gefährdet zwischen Sindelfingen und Maichingen ein bislang unbekannter Autofahrer durch eine Geisterfahrt zwei Autofahrerinnen. Fast kommt es zum Frontalzusammenstoß.











Link kopiert

Auf der Landesstraße 1185 zwischen der Sindelfinger Kernstadt und dem Stadtteil Maichingen (Kreis Böblingen) ist es am Sonntagnachmittag um 16.20 Uhr beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW Golf, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Auto entgegenkam. Die Gegenspur soll frei gewesen sein. Die 32-Jährige und eine dahinter fahrende und bislang unbekannte Audi-Fahrerin mussten ausweichen und eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Autos, der mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wich in den Grünstreifen aus. Er fuhr knapp an dem Golf der 32-Jährigen vorbei, bevor er im Anschluss in Richtung Konrad-Adenauer-Straße abbog. Der noch unbekannte Pkw-Fahrer war den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge mit einem grauen Audi Kombi mit Schweizer Kennzeichen unterwegs. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht nun Zeugen, insbesondere die unbekannte Audi-Fahrerin sowie eine Frau und ein Mann, die zu Fuß unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 69 70 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.