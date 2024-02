Zeugen rufen die Polizei: Exhibitionist in Leinfelden geschnappt

Exhibitionist in Leinfelden geschnappt

Die Polizei konnte den 29-Jährigen nach Zeugenhinweisen noch am Ort des Geschehens antreffen.

Die Polizei hat am Montagabend Ermittlungen gegen einen 29-Jährigen aufgenommen, der sich in Leinfelden (Kreis Esslingen) in der Öffentlichkeit entblößt haben soll.











Am Montagabend soll sich in Leinfelden (Kreis Esslingen) ein 29-Jähriger in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann nach Angaben eines Sprechers noch vor Ort antreffen und Ermittlungen gegen ihn einleiten konnte.

Demnach beobachtete ein Zeuge den Mann dabei, wie er gegen 22 Uhr auf einer Parkbank sein Genital entblößte und masturbierte. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die nun gegen den 29-Jährigen ermittelt.