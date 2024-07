Zeugen nach Unfall in Dettingen gesucht: 68-Jährige gestürzt – Polizei sucht unbekannten Radfahrer

1 Die Polizei bittet nach dem Unfall um Zeugenhinweise (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) wurde am Montag eine 68-Jährige bei einem Sturz von ihrem Fahrrad verletzt. Weil offenbar ein anderer Radfahrer dafür verantwortlich war, sucht die Polizei nun Zeugen.











Zwischen Owen und Dettingen (Kreis Esslingen) ist am Montagmittag eine 68-Jährige Radfahrerin zu Fall gekommen. Sie gab an, einem anderen Radfahrer ausgewichen zu sein, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Dabei habe sie dann auf ihrer Fahrt auf dem Radweg in Richtung Dettingen die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Der andere, noch unbekannte Radler habe eine Kurve geschnitten. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden, an ihrem Fahrrad entstand zudem Schaden von 300 Euro, schätzt die Polizei. Nun werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 an die Polizei zu wenden.