Zeugen nach Unfall in Denkendorf gesucht: Rollerfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Zeugen nach Unfall in Denkendorf gesucht

1 Die Polizei bittet nun Zeugen um weitere Informationen zum Zusammenstoß. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Nach einem Zusammenstoß in Denkendorf sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 83-Jähriger hatte beim anfahren einen Rollerfahrer übersehen, der durch den Unfall verletzt wurde.











Ein 83-Jähriger hat am Sonntagvormittag in Denkendorf (Kreis Esslingen) einen Rollerfahrer offenbar übersehen und angefahren. Wie die Polizei berichtet werden nun Zeugen gesucht, insbesondere eine Frau, die den Zusammenstoß offenbar beobachtete.

Der 83-Jähriger wollte gegen 11.30 Uhr mit seinem VW von der Boßlerstraße nach rechts auf die Esslinger Straße abbiegen. Dazu hielt er an und nutzte den Verkehrsspiegel gegenüber der Einmündung zur Orientierung. Als er dann anfuhr übersah er aber offenbar einen von links kommenden 52-Jährigen, der auf einem Kleinkraftroller fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten und der Rollerfahrer wurde verletzt, sodass er später vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro. Eine Zeugin soll den Unfall beobachtet haben, aber die Unfallstelle verlassen haben, bevor die Polizei eintraf. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 an die Polizei zu wenden.