Zeugen nach Überfall in Wendlingen gesucht: Drei Jugendliche schlagen 20-jährigenE-Scooterfahrer und rauben Geld

Der 20-Jährige war auf einem E-Scooter unterwegs, als die drei Unbekannten ihn unvermittelt angriffen.

Drei Unbekannte haben am Dienstag in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 20-Jährigen angegriffen und beraubt, als dieser auf einem E-Scooter an den Jugendlichen vorbeifahren wollte. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Drei Unbekannte haben am Dienstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer geschlagen und beraubt. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei gegen 23.20 Uhr auf dem Fußweg entlang der Lauter in Richtung Bahnhof, als er kurz vor der Kreuzung zur Behrstraße an einer Bank vorbeikam.

Dort saßen drei Jugendliche, die in der Folge aufstanden. Einer stellte sich dem E-Scooter nach Angaben der Polizei in den Weg und schlug dem 20-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Dabei forderte er Geld, während die beiden anderen den Geschädigten umringten. Der 20-Jährige übergab den Angreifern daraufhin Bargeld, wurde aber weiter ins Gesicht geschlagen, bis die Täter schließlich von ihm abließen und davon liefen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Deshalb bittet die Polizei nun unter den Telefonnummern 07 11 / 39 90 00 oder 0 70 24 / 92 09 90 um Zeugenhinweise.

Polizei veröffentlicht Beschreibung der Täter und bittet um Hinweise

Der Haupttäter ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, und wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur und dunklem Teint beschrieben. Er hatte kurze, schwarze, lockige Haare und trug eine schwarze Jogginghose, ein kariertes Oberteil und schwarze Schuhe. Einer seiner Komplizen wird auf 16 Jahre und etwa 1,60 Meter geschätzt. Er war schlank, hatte längere, dunkle, lockige Haare und trug eine schwarze Cargohose sowie einen schwarzen Pullover. Der dritte Täter wird auf 16 bis 18 Jahre und 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt.