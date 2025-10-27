Zeugen nach Diebstahl gesucht: Unbekannte stehlen bei Aichtal über ein Dutzend Baumstämme

1 In Aichtal-Neuenhaus (Kreis Esslingen) sind in der Nacht auf Samstag mehr als ein Dutzend Baumstämme gestohlen worden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/imagebroker

Unbekannte habe in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Aichtal-Neuenhaus (Kreis Esslingen) mehr als ein Dutzend Baumstämme gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ In Aichtal-Neuenhaus (Kreis Esslingen) sind in der Nacht auf Samstag mehr als ein Dutzend Baumstämme gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte die gefällten Buchen und Eschen zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, von einem Grundstück an der L1185 entwendet.

Das Holz war etwa 600 Meter vor der Burkhardtsmühle links von der Straße gelagert und hatte einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto). Foto: imago/blickwinkel

Die Täter nutzten für den Abtransport vermutlich professionelles Ladegerät wie einen Baumstammgreifer sowie ein schweres Fahrzeug, etwa einen Lkw oder ein anderes land- oder forstwirtschaftliches Gefährt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben. Hinweise werden unter 07 127 / 97 55 30 entgegengenommen.