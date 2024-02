Zeugen in Wolfschlugen gesucht: Unbekannter bricht drei Taxis auf

Zeugen in Wolfschlugen gesucht

1 Die Kriminellen drangen jeweils über ein Seitenfenster in die Fahrzeuge ein. (Symbolfoto) Foto: /imago stock&people

In Wolfschlugen (Kreis Esslingen) wurden über Nacht insgesamt drei Taxis aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten ein Funkgerät und Bargeld.











In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) in mehreren Straßen insgesamt drei geparkte Taxis aufgebrochen. Die Täter erbeuteten laut Polizei ein Funkgerät und etwas Wechselgeld. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 070 22/922 40 um Zeugenhinweise.

Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr am Morgen brachen die Kriminellen insgesamt drei Taxis in der Goethestraße, der Nürtinger Straße und der Hofäckerstraße auf, indem sie jeweils eine Seitenscheibe einschlugen. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.