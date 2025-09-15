Zeugen in Wernau gesucht: Auseinandersetzung zwischen Männern – dann fällt ein Schuss

1 Einer der Männer soll im Zuge der Auseinandersetzung einen Schuss abgegeben haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

﻿ Bei eine Auseinandersetzung am Sonntagabend in Wernau (Kreis Esslingen) ist nach Angaben der Polizei ein Schuss gefallen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Demnach entbrannte kurz vor 20.30 Uhr in der Keplerstraße ein Streit zwischen mehreren Männern. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gekommen sein. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Einer der am Streit beteiligten Männer soll außerdem mit einer Pistole in die Luft geschossen haben, woraufhin die Männer zu Fuß oder in zwei Fahrzeugen flüchteten.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, konnte aber unmittelbar keine Verdächtigen feststellen. Am Tatort stellten die Beamten aber Munition einer Schreckschusswaffe sicher.

Bei einem der verwendeten Fahrzeuge soll es sich um einen silbernfarbenen BMW handeln. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 71 53 / 97 24 0 um Hinweise, insbesondere von Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind.