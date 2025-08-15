Zeugen in Wernau gesucht: 15-Jähriger angefahren und verletzt – Unfallverursacherin flüchtet

1 Der Rettungsdienst brachte den 15.Jährigen in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls um Hinweise, der am Donnerstag in Wernau (Kreis Esslingen) passierte. Eine Autofahrerin hatte einen Jugendlichen angefahren.











Link kopiert

﻿ Ein Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag in Wernau (Kreis Esslingen) angefahren und verletzt worden. Laut Polizei befuhr eine unbekannte Autofahrerin gegen 15.20 Uhr die Kirchheimer Straße und fuhr in den Kreisverkehr an der Gutenberg- und Max-Eyth-Straße ein.

Dort übersah sie einen 15-Jährigen auf einem Leichtkraftrad, der sich bereits im Kreisel befand. Das Auto streifte das Zweirad, wodurch der Jugendliche stürzte. Die Fahrerin verließ anschließend den Kreisverkehr in Richtung Freitagshof und hielt kurz an einer Bushaltestelle, fuhr jedoch danach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der 15-Jährige wurde in einer Klinik behandelt. Sein Leichtkraftrad wurde beschädigt, der Schaden beträgt laut Schätzungen der Polizei rund 500 Euro. Zeugen berichteten, dass es sich bei dem Auto um einen weißen Multivan mit ES-Kennzeichen gehandelt haben dürfte. Die gesuchte Fahrerin hat braune Haare. Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Hinweise unter Telefon 07 021 / 50 10.