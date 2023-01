1 Die Polizei sucht in Wendlingen nach einem unbekannten Räuber. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Die Polizei bittet in Wendlingen um Zeugenhinweise zu einem Unbekannten, der am Montagabend einen 29-Jährigen in der Bahnhofsunterführung beraubt haben soll.















Link kopiert

Am Montagabend wurde ein 29-Jähriger am Wendlinger Bahnhof beraubt. Wie die Polizei berichtet, lief der Mann gegen 18 Uhr in Richtung der Heinrich-Otto-Straße durch die Unterführung, als ihm ein Unbekannter begegnete. Dieser riss dem Mann unvermittelt das Smartphone aus der Hand und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem etwa 40 Jahre alten Räuber, der als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben wird. Er hat braune Augen und trug während der Tat eine dunkle Kapuzenjacke, blaue Jeans und an zwei Fingern der linken Hand goldene Ringe. Einer davon war mit einem blauen Stein besetzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 070 22 / 92 24 0 entgegen.